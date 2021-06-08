İstanbul’da yere düşen parayı almak için bebekle ilgileniyormuş gibi yapıp

Sultangazi'de geçen cumartesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen Hasan Akdoğan cebinden bin 300 lira düşürdü. Daha sonra aynı yerden geçen bir aile, bebekleriyle ilgileniyormuş gibi yapıp parayı aldı. Kısa süre sonra parayı düşürdüğünü fark eden Akdoğan, bir dükkanın güvenlik kamerasından yere düşen parayı bebekli bir ailenin aldığını görünce şaşırdı.