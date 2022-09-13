13 Eylül 2022, Salı
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İstanbul’da yeraltı çarşısı savaş alanına döndü! Çok sayıda kişi yaralandı
İstanbul’da yeraltı çarşısında aynı dükkana talip olan iki esnaf arasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı. Konuyla alakalı yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, vatandaşların canını zor kurtardığı çatışma anları güvenlik kameralarına yansıdı.