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İstanbul’da yeraltı çarşısı savaş alanına döndü! Çok sayıda kişi yaralandı

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Giriş: 13.09.2022 11:19
İstanbul’da yeraltı çarşısında aynı dükkana talip olan iki esnaf arasında çıkan silahlı çatışmada 7 kişi yaralandı. Konuyla alakalı yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, vatandaşların canını zor kurtardığı çatışma anları güvenlik kameralarına yansıdı.
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