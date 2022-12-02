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İstanbul’da yeni scooter düzenlemesi! Hız sınırı 20 km’ye düşürüldü

A Haber
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Giriş: 02.12.2022 10:32
Üst üste yaşanan kazaların ardından İstanbul'da elektrikli scooterlara yeni düzenleme geldi. Hız limiti saatte 20 kilometreye düşürüldü. Ulaştırma Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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