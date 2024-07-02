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İstanbul'da yeni provokasyon! Restoranı bastı Arap iş insanlarına bıçak sallayıp küfürler savurdu! Gözaltına alındı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.07.2024 15:32
Kayseri'de Suriyeli bir şahsın Suriyeli küçük bir kızı taciz etmesi sonrası çıkan olayların ardından Suriye'nin kuzeyinde Türk bayraklarına alçak saldırılar düzenlendi. Yapılan saldırılar sonrası eline bıçak alan bir şahıs İstanbul'da gördüğü Arap iş insanlarını tehdit edip küfürler savurdu. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İşte detaylar...
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