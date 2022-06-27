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İstanbul’da yaşlı kadına kapkaç yapan çete çökertildi!

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Giriş: 27.06.2022 10:20
Beyoğlu’nda motosikletli ve kasklı iki şahıs, hedef aldıkları 5 kadının çantasını kapkaç yaparak kaçtı. Olay anı kameralara yansırken polisler kapkaç çetesini, kullandıkları çalıntı motosikletten tespit ederek kıskıvrak yakaladı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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