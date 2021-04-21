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İstanbul’da yaşlı kadına bakıcı şiddeti! Terlik silah sayıldı
Kadıköy'de bakıcılık yaptığı F.K. isimli yaşlı kadına sözlü ve fiziki saldırılarda bulunan Özbekistan uyruklu şüpheli Rano R., ifadesinde olay günü alkollü olduğunu, yaşlı kadınla şakalaştığını ve pişman olduğunu söylemişti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özbekistanlı bakıcı hakkında 'Hakaret' ve 'Yaralama' suçlarından 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. İddianamede bakıcının şiddette kullandığı terlik silah sayıldı.