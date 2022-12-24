İstanbul’da yaşlı insanları arayıp "anne sıkıştım para lazım" diyerek dolandırdılar! 3 şüpheli film gibi operasyonla yakalandı

İstanbul'da telefonla aradıkları yaşlıları, oğlu ya da torunu gibi tanıtarak acil ödeme yapmalarını söyleyerek para alan 3 dolandırıcı polis ekipleri tarafından filmleri aratmayan operasyonla yakalandı. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.