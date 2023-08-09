09 Ağustos 2023, Çarşamba
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İstanbul'da yasa dışı bahis paralarını çekerken yakalandılar
Güngören'de bir alışveriş merkezindeki ATM'lerden QR kodla para çeken kişileri izlemeye alan polis, şüphelilerin yasadışı bahis yoluyla elde edilen paraları, bahis şebekesinin liderlerine ulaştırdığını tespit etti. Yapılan çalışmalarla suçüstü yakalanan şüphelilerin üzerinden 211 bin 380 lira çıktı.