İstanbul’da yangında can pazarı! Camdan perde sarkıtarak kurtulmaya çalıştığı anlar kamerada

İstanbul’un Küçüçekmece ilçesinde 2 katlı apartmanda çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Yangına uyurken yakalanan 1 genç önce camdan perde sarkıtarak kurtarmaya çalıştı fakat akabinde yan binanın çatısına atladı. Yangında yaşanan dehşet anları cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçen gün saat 14.00 sularında İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesinde yaşandı.

ELEKTRİK SOBASINDAN YANGIN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, iki katlı binanın son katında elektrik sobasından yangın çıktı.

DUMANIN ETKİSİYLE UYANDI

O sırada evde uyuyan yabancı uyruklu adam, dumanın etkisiyle uyandı.

PERDEYİ SARKITARAK ATLAMAYA ÇALIŞTI

Yangını gören adam, panikleyerek, perdeyi söküp camdan sarkıtarak atlamaya çalıştı. Bu sırada sokaktakiler de, adamın atlaması için halı açtı.



CAMDAN ÇATIYA ATLADI

Birinci katta oturan İbrahim Yıldırım isimli komşusu atlamamasını söyleyerek kapıya bidonlarla su taşıdı. Ancak panik içinde yapacağını bilemeyen adam dakikalarca camda bekledi. Bu sırada yoldan geçen bir kepçenin operatörü kepçesini şahsa doğru uzatmaya çalıştı. Kepçenin kısa gelmesi üzerine bir süre daha camda bekleyen şahıs, daha sonra yan binanın çatısına atladı.

PANİK ANLARI KAMERADA

O sırada vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Adamın camdan sarkma anı ve yan çatıya atlama anları cep telefonu görüntüsü tarafından kaydedildi.



SAĞLIK DURUMU NASIL?

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri ise ilk müdahalenin ardından camdan atlayan yabancı uyruklu adamı hastaneye kaldırdı. Tedavisi devam eden adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BÜYK HASAR OLUŞTU

İtfaiye ekipleri ise yangını kısa süre sonra kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, evde büyük hasar meydana geldi.



"DAİRENİN İÇİ KOMPLE GİTTİ"

Olayla ilgili konuşan alt komşu İbrahim Yıldırım, "Evde oturuyordum, baktım camdan perde sallanıyor. Dedim niye sallanıyor, baktım yangın var, bir kişi de kendini pencereden sarkmıştı. Komşular da branda getirdiler at dediler, dedim atma, attırmadım. Yan camdan komşunun çatısının üzerine atmış kendini, oradan kurtuldu. İtfaiye gelene kadar biz de buradan müdahale ettik ama tam edemedik. İtfaiye söndürdü ama dairenin içi komple gitti. Hastaneye gitti durumu iyi. Yabancı uyrukluydu" diye konuştu.