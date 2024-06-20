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İstanbul'da yangın paniği! Çatıda başladı 4 kişi mahsur kaldı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2024 10:20
İstanbul Sultangazi'de bulunan bir binada sabah saatlerinde yangın çıktı. Çatı katında başlayan yangında evde bulunan 2'si çocuk 4 kişi dumandan etkilendi. Sağlık personelleri hemen müdahale ederken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
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