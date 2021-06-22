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İstanbul’da yangın çıkarıp karısını öldüren oğlunu yaralayan Mehmet Güney'in görüntüleri çıktı

DHA
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Giriş: 22.06.2021 11:59
Ümraniye'de Armağanevler Mahallesi, Narlı Sokak'taki dairede dün çıkan yangında Arzu Rahman Güney hayatını kaybetmiş, oğlu Kerem Güney ağır yaralanmıştı. Olayın ardından koca dehşeti çıkmış, Mehmet Güney de yaşamına son vermişti. Mehmet Güney'in evden panikle çıktığı anların görüntüsü ortaya çıktı.
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