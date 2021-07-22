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İstanbul’da yangın çıkan evden vahşet çıktı! Baba kızını boğarak öldürüp intihara teşebbüs etti

DHA
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Giriş: 22.07.2021 11:57
Esenler ilçesinde bayramın 3. günü dehşete düşüren bir olay yaşandı. Fatih Mahallesi 245. Sokak'ta 5 katlı bir binanın 1. katındaki evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. 40 yaşındaki H.U. isimli erkek 20 yaşındaki Zeynep U. isimli kızını boğarak öldürüp intihara teşebbüs etti.
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