22 Temmuz 2021, Perşembe
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İstanbul’da yangın çıkan evden vahşet çıktı! Baba kızını boğarak öldürüp intihara teşebbüs etti
Esenler ilçesinde bayramın 3. günü dehşete düşüren bir olay yaşandı. Fatih Mahallesi 245. Sokak'ta 5 katlı bir binanın 1. katındaki evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. 40 yaşındaki H.U. isimli erkek 20 yaşındaki Zeynep U. isimli kızını boğarak öldürüp intihara teşebbüs etti.