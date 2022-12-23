23 Aralık 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul’da yanan fabrikada ölmüştü! İşçi Sedat Cesur’un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
İstanbul’da sanayi sitesinde araç filtresi üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Alevlere teslim olan fabrikada kayıp işçinin cesedine yangından yaklaşık 24 saat sonra ulaşıldı. 43 yaşındaki işçi Sedat Cesur'a ait olduğu belirlenen cenazenin Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü öğrenildi.