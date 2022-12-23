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İstanbul’da yanan fabrikada ölmüştü! İşçi Sedat Cesur’un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

DHA
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Giriş: 23.12.2022 17:16
Güncelleme:23.12.2022 17:17
İstanbul’da sanayi sitesinde araç filtresi üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Alevlere teslim olan fabrikada kayıp işçinin cesedine yangından yaklaşık 24 saat sonra ulaşıldı. 43 yaşındaki işçi Sedat Cesur'a ait olduğu belirlenen cenazenin Adli Tıp Kurumu'na götürüldüğü öğrenildi.
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