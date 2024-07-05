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İstanbul’da yakalanan FETÖ üyelerinin 6’sı tutuklandı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.07.2024 01:09
Güncelleme:05.07.2024 01:09
FETÖ'ye yönelik 29 ilde düzenlenen “Kıskaç-20”operasyonlarının İstanbul ayağında yakalanan 6 örgüt üyesi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 29 ilde “Kıskaç-20” adı verilen operasyon gerçekleştirildiğini duyurmuş, baskınlarda 108 örgüt üyesinin yakalandığını ilan etmişti.
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Yakalanan FETÖ üyelerinin 6’sı tutuklandı!
Yakalanan FETÖ üyelerinin 6’sı tutuklandı!
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