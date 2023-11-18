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İstanbul'da yağmur yağdı vatandaş yine yollarda mahsur kaldı! CHP'li İBB yine çözüm bulamadı

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Giriş: 18.11.2023 14:06
İstanbul'da günlerdir yapılan uyarıların ardından sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağmurun etkisini artırmasıyla birlikte şehrin birçok farklı noktasında su birikintileri oluşurken, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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