İstanbul'da yağmur yağdı vatandaş yine yollarda mahsur kaldı! CHP'li İBB yine çözüm bulamadı

İstanbul'da günlerdir yapılan uyarıların ardından sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağmurun etkisini artırmasıyla birlikte şehrin birçok farklı noktasında su birikintileri oluşurken, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.