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İstanbul’da yağmur sonrası trafik mesaisi başladı

İHA
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Giriş: 01.10.2021 08:46
İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağmur sonrası trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Yoğunluk yüzde 60 olarak ölçümlendi. D-100 karayolunda yer yer durma noktasına gelen trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'un birçok ilçesinde yağış gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da haftanın son iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İşlerine gitmek isteyen sürücüler ve öğrenci servisleri Maltepe D-100 Kadıköy istikameti üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yer yer durma noktasına geldi. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.30 itibariyle yüzde 60 olarak ölçümlendi.
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