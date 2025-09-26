İstanbul’da yağmur etkili oldu

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle bazı ilçelerde yağmur etkili oldu. Yağışın etkili olduğu noktalar arasında Beyoğlu da vardı. Beyoğlu'nda bazıları yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazıları ise yağmurdan şemsiyeleriyle korundu. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Yağışın yer yer etkisini artırarak sürmesi bekleniyor.

