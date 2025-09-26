26 Eylül 2025, Cuma

İstanbul'da yağmur etkili oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 16:49
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle bazı ilçelerde yağmur etkili oldu. Yağışın etkili olduğu noktalar arasında Beyoğlu da vardı. Beyoğlu'nda bazıları yağmura hazırlıksız yakalanırken, bazıları ise yağmurdan şemsiyeleriyle korundu. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Yağışın yer yer etkisini artırarak sürmesi bekleniyor.
