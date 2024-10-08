İstanbul’da yağmur bulutu korkuttu

İstanbul'da dün aralıklarla yağmur yağdı. Büyükçekmece de yağış alan noktalar arasındaydı. Ve yağmurdan önce öyle bir görüntü kayda geçti ki gerçekten film sahnesi gibiydi. İşte o anlar…

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