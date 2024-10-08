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İstanbul’da yağmur bulutu korkuttu

İstanbul’da yağmur bulutu korkuttu

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 14:50
İstanbul'da dün aralıklarla yağmur yağdı. Büyükçekmece de yağış alan noktalar arasındaydı. Ve yağmurdan önce öyle bir görüntü kayda geçti ki gerçekten film sahnesi gibiydi. İşte o anlar…
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İstanbul’da yağmur bulutu korkuttu
İstanbul’da yağmur bulutu korkuttu
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