İstanbul’da yağış ne zaman bitecek? Meteoroloji'den peş peşe uyarı

İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek sorusu 16 milyonluk megaşehrin sakinleri tarafından yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, "Marmara Bölgesi'nde Kuvvetli Sağanak Yağış" uyarısı yapıldı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa çevrelerinde çok kuvvetli fırtına ve sağanak yağışların bu ilçelerde kuvvetli olacağı belirtildi. Gökgürültülü sağanak yağış, şehri esir altına almış durumda. Peki, İstanbul'da yağış ne zaman bitecek?