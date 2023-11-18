18 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da yağış ne zaman bitecek? Meteoroloji'den peş peşe uyarı

İstanbul’da yağış ne zaman bitecek? Meteoroloji'den peş peşe uyarı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.11.2023 12:54
İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek sorusu 16 milyonluk megaşehrin sakinleri tarafından yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, "Marmara Bölgesi'nde Kuvvetli Sağanak Yağış" uyarısı yapıldı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa çevrelerinde çok kuvvetli fırtına ve sağanak yağışların bu ilçelerde kuvvetli olacağı belirtildi. Gökgürültülü sağanak yağış, şehri esir altına almış durumda. Peki, İstanbul'da yağış ne zaman bitecek?
İstanbul’da yağış ne zaman bitecek?
İstanbul’da yağış ne zaman bitecek?
Sultangazi’de inanılmaz kurtuluş kamerada!
Sultangazi'de inanılmaz kurtuluş kamerada!
Saatte 350 km hızla gidecek
Saatte 350 km hızla gidecek
Gazzeli kanser hastaları tedavi ediliyor
Gazzeli kanser hastaları tedavi ediliyor
Bartın’daki maden faciasında 5. duruşma
Bartın'daki maden faciasında 5. duruşma
Dilan Polat’ın muhasebecisi itiraf etti
Dilan Polat'ın muhasebecisi itiraf etti
AFAD ve AKOM’dan İstanbul’a peş peşe uyarı!
AFAD ve AKOM'dan İstanbul'a peş peşe uyarı!
Feci kaza! Takla atıp motosiklet üzerine düştü
Feci kaza! Takla atıp motosiklet üzerine düştü
Kırmızı bültenle aranıyordu İstanbul’da enselendi
Kırmızı bültenle aranıyordu İstanbul'da enselendi
Abisini bıçakladı: Kafam esti canım sıkıldı
Abisini bıçakladı: Kafam esti canım sıkıldı
Doğu Anadolu’da kar
Doğu Anadolu'da kar
Küçükçekmece’de binada patlama
Küçükçekmece'de binada patlama
Daha Fazla Video Göster