18 Kasım 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul’da yağış ne zaman bitecek? Meteoroloji'den peş peşe uyarı
İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek sorusu 16 milyonluk megaşehrin sakinleri tarafından yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, "Marmara Bölgesi'nde Kuvvetli Sağanak Yağış" uyarısı yapıldı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa çevrelerinde çok kuvvetli fırtına ve sağanak yağışların bu ilçelerde kuvvetli olacağı belirtildi. Gökgürültülü sağanak yağış, şehri esir altına almış durumda. Peki, İstanbul'da yağış ne zaman bitecek?