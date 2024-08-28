28 Ağustos 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
İstanbul’da yağış ne kadar sürecek? A Haber ekipleri sahada

İstanbul’da yağış ne kadar sürecek? A Haber ekipleri sahada

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.08.2024 12:22
Son dakika yaşam haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da beklenen yağış başladı. Sahada yaşananları Ahmet Nazif Vural aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Havalandırma camından girerek 22 telefon çaldı
Havalandırma camından girerek 22 telefon çaldı
Otomobille çarpışan hafif ticari araç takla attı
Otomobille çarpışan hafif ticari araç takla attı
İstanbul’da yağış ne kadar sürecek?
İstanbul’da yağış ne kadar sürecek?
2 bin 500 canlı tavuk yüklü kamyon devrildi
2 bin 500 canlı tavuk yüklü kamyon devrildi
Halı sahada ilginç görüntü!
Halı sahada ilginç görüntü!
İş yerini saran sarmaşığın kökü nerede bulamıyorlar
İş yerini saran sarmaşığın kökü nerede bulamıyorlar
İki asırlık sahipsiz mezarlar sırrını koruyor
İki asırlık sahipsiz mezarlar sırrını koruyor
Anne ve bebeğin ölümden döndüğü anlar kamerada
Anne ve bebeğin ölümden döndüğü anlar kamerada
İstanbul’da beklenen yağış başladı!
İstanbul'da beklenen yağış başladı!
Yaralı halde bulduğu karaca yeniden doğaya salındı
Yaralı halde bulduğu karaca yeniden doğaya salındı
Koyunlar öfkelenip çobanı vurdu
Koyunlar öfkelenip çobanı vurdu
Kız arkadaşı herkesin gözü önünde böyle darp etti
Kız arkadaşı herkesin gözü önünde böyle darp etti
Daha Fazla Video Göster