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İstanbul'da vicdansız anne yeni doğan bebeğini çöpe attı

DHA
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Giriş: 27.05.2021 14:22
Güncelleme:27.05.2021 14:27
Gaziosmanpaşa'da geçen gün sabah saatlerinde Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde çöpten gelen ağlama sesleri üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, bir kadının bebeğini çöpe attığını tespit etti. Kadın "Babamın haberi yoktu. Babamdan korktuğum için böyle bir şey yaptım" dedi.
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