02 Haziran 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul’da vatandaşı tedirgin eden görüntü! Rengi maviye döndü
İstanbul’un Arnavutköy'den Alibeyköy Barajı'na ulaşan derenin rengi maviye döndü. Çevredeki vatandaşları tedirgin eden renk değişiminin dokuma fabrikalarının atık sularından kaynaklandığı öne sürüldü. Aylardır hem derenin mavi renginden hem de kötü kokusundan şikayetçi olan mahalle sakinleri ise, İSKİ'nin sorunu çözüme kavuşturmasını bekliyor.