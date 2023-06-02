02 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da vatandaşı tedirgin eden görüntü! Rengi maviye döndü

İstanbul’da vatandaşı tedirgin eden görüntü! Rengi maviye döndü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.06.2023 10:10
İstanbul’un Arnavutköy'den Alibeyköy Barajı'na ulaşan derenin rengi maviye döndü. Çevredeki vatandaşları tedirgin eden renk değişiminin dokuma fabrikalarının atık sularından kaynaklandığı öne sürüldü. Aylardır hem derenin mavi renginden hem de kötü kokusundan şikayetçi olan mahalle sakinleri ise, İSKİ'nin sorunu çözüme kavuşturmasını bekliyor.
İstanbul’da vatandaşı tedirgin eden görüntü!
İstanbul’da vatandaşı tedirgin eden görüntü!
Çöpten para ve altın fışkırdı
Çöpten para ve altın fışkırdı
Pazar günü toprağa verilecek
Pazar günü toprağa verilecek
Aldığı mesaj bu kadarı da olmaz dedirtti…
Aldığı mesaj bu kadarı da olmaz dedirtti…
Evlat nöbetinde 42. buluşma
Evlat nöbetinde 42. buluşma
İzmir Körfezi can çekişiyor!
İzmir Körfezi can çekişiyor!
İstanbulluların İBB çilesi!
İstanbulluların İBB çilesi!
Minibüs kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var
Minibüs kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var
Köylülerin kabusu oldu: Yakamızı bırak!
Köylülerin kabusu oldu: Yakamızı bırak!
Korkunç kaza! Acı haber geldi
Korkunç kaza! Acı haber geldi
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Kocaeli’de işçi servisi kazası
Kocaeli'de işçi servisi kazası
Daha Fazla Video Göster