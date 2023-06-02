İstanbul’da vatandaşı tedirgin eden görüntü! Rengi maviye döndü

İstanbul’un Arnavutköy'den Alibeyköy Barajı'na ulaşan derenin rengi maviye döndü. Çevredeki vatandaşları tedirgin eden renk değişiminin dokuma fabrikalarının atık sularından kaynaklandığı öne sürüldü. Aylardır hem derenin mavi renginden hem de kötü kokusundan şikayetçi olan mahalle sakinleri ise, İSKİ'nin sorunu çözüme kavuşturmasını bekliyor.