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İstanbul’da vapurda yer kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

DHA
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Giriş: 13.07.2022 15:23
İstanbul'da Adalar vapurunda iki yolcu arasında oturma yeri sebebiyle kavga çıktı. Kavga sırasında kadın yolcunun tartaklandığını gören diğer yolcular müdahalede bulundu. Vapurda kavga eden yolcular polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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