13 Temmuz 2022, Çarşamba
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İstanbul’da vapurda yer kavgası! Ortalık savaş alanına döndü
İstanbul'da Adalar vapurunda iki yolcu arasında oturma yeri sebebiyle kavga çıktı. Kavga sırasında kadın yolcunun tartaklandığını gören diğer yolcular müdahalede bulundu. Vapurda kavga eden yolcular polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.