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İstanbul'da valeler ile sürücü arasında tekmeli tokatlı kavga

İstanbul'da valeler ile sürücü arasında tekmeli tokatlı kavga

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 06:22
İstanbul Tuzla'da bir mekanın valeleri ile araç sürücüsü arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekmeli tokatlı kavgaya dönerken, o anlar kameralara yansıdı.

Tuzla'da bir otomobil sürücüsü ve bir mekanın valeleri arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma tekmeli ve sopalı kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir mekanın valeleri ve bir otomobil sürücüsünün tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumrukların ve tekmelerin yanında sopaların da kullanıldığı kavgada bir kişinin yere düştüğü ve tekmelendiği kavga anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Valeler ile sürücü arasında tekmeli tokatlı kavga
Valeler ile sürücü arasında tekmeli tokatlı kavga
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