İstanbul’da vahşi cinayet! 18 yaşındaki katil yakalandı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Eyüpsultan'da işe gitmek için aracına binen Muammer Öztürk uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Korkunç cinayetin yeni görüntü ve detayları ortaya çıktı. Olayın ardında ise yine suça sürüklenen çocuk tartışması var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.

