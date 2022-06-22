İstanbul’da vahşete düşüren olay! Köpeği tekmeleyip Boğaz’a attılar

İstanbul'da köpeğini gezdiren 3 kişi, bir sokak köpeğini, kendilerine saldırdığı gerekçesiyle tekmeleyerek denize attı. Köpek denizdekiler tarafından kurtarıldı. Köpeği denize atanlara tepki gösteren görgü tanığı Hilal Kalkan ise "Kafama vurdu, saçlarımı çekti." dedi.