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İstanbul’da vahşete düşüren olay! Köpeği tekmeleyip Boğaz’a attılar

DHA
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Giriş: 22.06.2022 16:12
İstanbul'da köpeğini gezdiren 3 kişi, bir sokak köpeğini, kendilerine saldırdığı gerekçesiyle tekmeleyerek denize attı. Köpek denizdekiler tarafından kurtarıldı. Köpeği denize atanlara tepki gösteren görgü tanığı Hilal Kalkan ise "Kafama vurdu, saçlarımı çekti." dedi.
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