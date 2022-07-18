18 Temmuz 2022, Pazartesi
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İstanbul’da vahşet! Taksi ücreti tartışması kanlı bitti
İstanbul’da takside "indi bindi" ücretine itiraz eden müşteri, sürücüye kurşun yağdırdı. Kan donduran olayda boyun kısmından vurulan taksici ağır yaralı kurtuldu. Taksi şoförü yaklaşık 2 hafta yoğun bakımda kalırken yüzde 40 oranında görme yetisini kaybetti. Zanlının ise yakalanmadığı öğrenildi.