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13.01.2020

İstanbul'da vahşet! Sokak ortasında kadına sopayla dövdü 'öldürürüm seni' diye tehdit etti |Video

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir şahıs, bir kadını elindeki sopayla sokak ortasında öldüresiye dövdü 'öldürürüm seni' diye tehditler savurdu. Aldığı sopa darbeleriyle yere yığılan talihsiz kadını yerlerde sürükleyen adam, “Polisle gel, beni suçüstü yakalayın” diye bağırdı.

Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda bağımlı olduğu iddia edilen bir şahıs, bir kadını elindeki sopayla öldüresiye dövdü. Feci şekilde darp edilen talihsiz kadın aldığı sopa darbeleriyle yere düştü. Sokak ortasında kadına şiddet uygulayan şahıs, kadını yerlerde sürükledi. Darp edilen kadının "Şimdi karakola gidiyorum" demesi üzerine çılgına dönen şahıs "Polisle gel, beni suçüstü yakalayın. Ben bir şey yapmıyorum. Öldürürüm seni. Cehennemin dibine git. Bir daha bu kapıya gelme" diye bağırdı.

DEHŞET ANLARI KAMERALARA YANSIDI
Çevredeki kadın ve çocukların gözleri önünde yaşanan dehşet anları bir vatandaş tarafından telefonla kaydedildi. İzleyenlerin içini acıtan görüntülerde bir kadının eli sopalı bir şahıs tarafından darp edildiği görülüyor. İHA

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