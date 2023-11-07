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İstanbul'da vahşet! Sahipli kediyi kaçırıp...

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Giriş: 07.11.2023 11:08
Bayrampaşa’da Ayhan Dilaver'in kedisini kaçırarak öldüren şüpheli, Mersin’de yakalandı. Şüpheli “hayvan hırsızlığı, hayvana kötü muamele ve işkence yaparak öldürme" suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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