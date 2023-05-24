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İstanbul’da vahşet! Otopark görevlisi otomobille ezilerek öldürüldü

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Giriş: 24.05.2023 09:32
Korkunç olay geçen günlerde İstanbul’un Esenyurt ilçesinde meydana geldi. Otopark görevlisiyle müşteri arasında çıkan otopark ücreti tartışması cinayetle sonuçlandı. Otopark ücretini vermek istemeyen Tural M.'nin otomobille çarptığı otopark görevlisi İbrahim G. hayatını kaybetti. Dehşet anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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