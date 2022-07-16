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İstanbul’da vahşet! Kaldırımdaki iki kadını ezdi | 1kişi feci şekilde can verdi

DHA
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Giriş: 16.07.2022 17:24
İstanbul'da kayınvalidesiyle birlikte kaldırımda duran gelin, kontrolden çıkan otomobilin altında kalarak feci şekilde can verdi. Kayınvalide hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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