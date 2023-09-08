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İstanbul'da vahşet: Evinin önünde kedi seven çocuğu ezerek öldürdü! Acılı anne yürek dağladı

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Giriş: 08.09.2023 16:07
Sultangazi'de evlerinin önündeki yolda kedi severken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Muhammet Salih Kaya'nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Annesi çocuğunun biberonuna ve oyuncağına sarılarak ağladı. Küçük çocuktan geriye 4 gün önce doğum gününde akülü oyuncak araca binerken çekilmiş görüntüleri kaldı.
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