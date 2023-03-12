İstanbul'da uyuşturucuya özel tesis baskında ortaya çıktı! 8 milyonluk tesis 20 milyonluk uyuşturucu

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde sanayi sitesinde bulunan iş yerine yapılan baskında 20 milyon lira değerinde olduğu değerlendirilen bin 550 kök hint keneviri bitkisi, 250 kilo hasat edilmiş esrar ele geçirildi. Tesisin, 8 milyon lira harcanarak uyuşturucu üretmek için kurulduğu belirlendi.