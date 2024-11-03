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İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da uyuşturucu operasyonu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 12:09
İstanbul’un Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
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