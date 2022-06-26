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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

DHA
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Giriş: 26.06.2022 15:13
İstanbul'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 66 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken, 11 şüpheli yakalandı. Yakalanan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilenlere yönelik soruşturmaya devam ediliyor.
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
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