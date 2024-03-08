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İstanbul'da uyuşturucu imalathanesine baskın: 4,5 ton metamfetamin ele geçirildi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.03.2024 13:33
İstanbul Emniyeti, zehir tacirlerine yönelik Narkoçelik-5 operasyonu düzenledi. Baskınlarda dört buçuk ton met-amfetamin ele geçirildi. Baskınlarda 8 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
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