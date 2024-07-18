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İstanbul'da üst geçitte korkutan manzara

İstanbul'da üst geçitte korkutan manzara

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.07.2024 09:20
İstanbul'un en işlek noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu üzerindeki üst geçitte beton duvarlar çatlayarak kırılmış durumda. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural o noktadan detayları aktardı.
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