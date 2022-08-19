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İstanbul’da turist tuzağı kamerada! Taksici taksimetreyi açmadı, 200 lira istedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.08.2022 14:53
İstanbul'da taksici, aracına binen Koreli turistin taksimetreyi açması için yaptığı uyarıyı reddetti. Bunun üzerine taksici, çok trafik olduğunu iddia ederek taksimetreyi açmayıp, 200 lira istedi. O anlar turistin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayına yansıdı.
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