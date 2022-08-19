İstanbul’da turist tuzağı kamerada! Taksici taksimetreyi açmadı, 200 lira istedi

İstanbul'da taksici, aracına binen Koreli turistin taksimetreyi açması için yaptığı uyarıyı reddetti. Bunun üzerine taksici, çok trafik olduğunu iddia ederek taksimetreyi açmayıp, 200 lira istedi. O anlar turistin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayına yansıdı.