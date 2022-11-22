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İstanbul’da tramvayda taciz iddiası! Yolcular önce dövdü sonra polise teslim etti

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Giriş: 22.11.2022 12:44
İstanbul’da tramvay ile yolculuk eden Afrikalı bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen Iraklı yolcuyu çevredekiler darbetti. Tramvaydan indirilen taciz şüphelisi polise teslim edildi.
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