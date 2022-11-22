22 Kasım 2022, Salı
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İstanbul’da tramvayda taciz iddiası! Yolcular önce dövdü sonra polise teslim etti
İstanbul’da tramvay ile yolculuk eden Afrikalı bir kadına tacizde bulunduğu iddia edilen Iraklı yolcuyu çevredekiler darbetti. Tramvaydan indirilen taciz şüphelisi polise teslim edildi.