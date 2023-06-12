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İstanbul’da trafikte tehlikeli anlar! Sosyal medya uğruna canlarını hiç saydılar

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Giriş: 12.06.2023 09:46
İstanbul’da gece saatlerinde trafikte tehlikeli anlar yaşandı. Sosyal medyaya video çekmek uğruna bir grup genç canlarını adeta hiçe saydı. O anlar başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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