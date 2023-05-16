İstanbul’da trafikte satırlı dehşet! Önce yumruk atıp saldırdı ardından...

Dehşete düşüren olay geçen hafta İstanbul’da meydana geldi. Trafikte bir sürücü, kendisinden yol isteyen motosikletli kuryeyi önce darbetti sonra da satırla saldırdı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, olayın ardından gencin işyerine de gelen saldırgan tehditler savurdu. İşte satırlı saldırının detayları...