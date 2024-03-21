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İstanbul’da trafikte “neden bana çarptın” dayağı kamerada: 5 kişi baba ve oğlunu dövdü

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Giriş: 21.03.2024 11:07
Güncelleme:21.03.2024 11:07
Denizli’de 18 yaşındaki gencin dere yatağında elleri, ayakları ve ağzı bağlı, göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş yarı çıplak halde bulunduğu olaya ilişkin tutuklanan iki kardeşin yargılanmasına başlandı. Haraç kavgası yüzünden işlendiği iddia edilen cinayeti üstlenen kardeşin tutukluğunun devamına, ağabeyinin ise tahliyesine karar verildi.
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