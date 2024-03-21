21 Mart 2024, Perşembe
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İstanbul’da trafikte “neden bana çarptın” dayağı kamerada: 5 kişi baba ve oğlunu dövdü
Denizli’de 18 yaşındaki gencin dere yatağında elleri, ayakları ve ağzı bağlı, göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş yarı çıplak halde bulunduğu olaya ilişkin tutuklanan iki kardeşin yargılanmasına başlandı. Haraç kavgası yüzünden işlendiği iddia edilen cinayeti üstlenen kardeşin tutukluğunun devamına, ağabeyinin ise tahliyesine karar verildi.