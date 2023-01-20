İstanbul’da trafikte dehşet! Otomobiliyle çarptığı kuryeyi ezmeye çalıştı

İstanbul’da bir otomobil sürücüsü trafikte tartıştığı motosikletli kuryeyi üst üste 2 defa çarpıp ezmeye çalıştı. Yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görgü tanığı Muhammet Pekşen, “Yol verme tartışması. Bilinçli olarak vurdu.” dedi.