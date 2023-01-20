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İstanbul’da trafikte dehşet! Otomobiliyle çarptığı kuryeyi ezmeye çalıştı

DHA
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Giriş: 20.01.2023 10:03
İstanbul’da bir otomobil sürücüsü trafikte tartıştığı motosikletli kuryeyi üst üste 2 defa çarpıp ezmeye çalıştı. Yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görgü tanığı Muhammet Pekşen, “Yol verme tartışması. Bilinçli olarak vurdu.” dedi.
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