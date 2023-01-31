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İstanbul’da trafikte dehşet! İETT otobüsünü sıkıştırdı yolcuların üzerine sürdü

DHA
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Giriş: 31.01.2023 10:50
İstanbul’da bir otomobil sürücüsü dehşet saçtı. Önce seyir halindeki İETT otobüsünü sıkıştırdı sonra da otobüsten inerek tepki gösteren yolculardan birinin üzerine aracını sürdü. Trafikte yaşanan tehlike anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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