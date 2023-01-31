31 Ocak 2023, Salı
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İstanbul’da trafikte dehşet! İETT otobüsünü sıkıştırdı yolcuların üzerine sürdü
İstanbul’da bir otomobil sürücüsü dehşet saçtı. Önce seyir halindeki İETT otobüsünü sıkıştırdı sonra da otobüsten inerek tepki gösteren yolculardan birinin üzerine aracını sürdü. Trafikte yaşanan tehlike anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.