24 Ekim 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da trafikte bisiklet mi otomobil mi? Bisiklet sürmenin zorlukları neler? A Haber muhabirleri araştırdı

İstanbul’da trafikte bisiklet mi otomobil mi? Bisiklet sürmenin zorlukları neler? A Haber muhabirleri araştırdı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.10.2020 12:16
Güncelleme:24.10.2020 12:16
İstanbul’da bisiklet sürücüleri için yeterli yol olması önlerine çıkan engeller onlar için yolculuğu oldukça zor hale getiriyor. A Haber muhabirleri bisikletlerin yaşadığı zorlukları anlatabilmek için yola çıktı. Karaköy’den Beşiktaş giden muhabirlerimizden biri otomobil ile diğeri bisiklet ile gitti. İşte detaylar…

Bisiklet mi otomobil mi? İşte cevabı...
Bisiklet mi otomobil mi? İşte cevabı...
Gıdalar buzlukta kaç gün kalabilir?
Gıdalar buzlukta kaç gün kalabilir?
35 yıldır gözünü ayırmıyor! Hepsi ona emanet
35 yıldır gözünü ayırmıyor! Hepsi ona emanet
Sivas'ta işçileri taşıyan servis kaza yaptı!
Sivas'ta işçileri taşıyan servis kaza yaptı!
Karısını defalarca bıçakladı!
Karısını defalarca bıçakladı!
Çam ve Sakura tam kapasiteyle hizmette
"Çam ve Sakura" tam kapasiteyle hizmette
Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti!
Hırsızın rahatlığı 'pes' dedirtti!
3 kızın arasında kaldı!
3 kızın arasında kaldı!
Joker kılıklı soytarı
Joker kılıklı soytarı
Rüşvetçi vergi müfettişi kurduğu tuzağa düştü!
Rüşvetçi vergi müfettişi kurduğu tuzağa düştü!
1 milyon dolara satacaklardı! Sahte çıktı
1 milyon dolara satacaklardı! Sahte çıktı
'Amerikan subayı'na suçüstü!
'Amerikan subayı'na suçüstü!
Daha Fazla Video Göster