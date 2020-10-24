İstanbul’da bisiklet sürücüleri için yeterli yol olması önlerine çıkan engeller onlar için yolculuğu oldukça zor hale getiriyor. A Haber muhabirleri bisikletlerin yaşadığı zorlukları anlatabilmek için yola çıktı. Karaköy’den Beşiktaş giden muhabirlerimizden biri otomobil ile diğeri bisiklet ile gitti. İşte detaylar…