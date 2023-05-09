09 Mayıs 2023, Salı
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İstanbul'da trafikte akılalmaz görüntüler! Taşlı sopalı kavga kamerada
Akılalmaz olay dün İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde meydana geldi. Taksi şoförü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopalı yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.