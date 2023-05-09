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İstanbul'da trafikte akılalmaz görüntüler! Taşlı sopalı kavga kamerada

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Giriş: 09.05.2023 10:28
Akılalmaz olay dün İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde meydana geldi. Taksi şoförü ile hafif ticari araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopalı yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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