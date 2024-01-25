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İstanbul’da trafik! Yoğunluk yüzde 76’yı bulmuş durumda

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.01.2024 19:00
İstanbul trafik yoğunluğunda iş çıkışı saatiyle beraber artış oldu. Akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı. Avrasya Tüneli'ndeki araç arızası sebebiyle bölgedeki trafik yoğunlaştı. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
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