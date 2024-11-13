İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 90’a ulaştı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan sağanak yağış ile beraber trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre saat 18.00 civarında trafik yoğunluğu yüzde 90’e ulaştı. Detayları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı. Mercan, açıklamasında "15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakasındaki geçişlerde Çağlayan’dan başlayan trafik Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün girişine kadar devam ediyor. Köprüyü geçtikten sonra Altunizade’de trafik yoğunluğunun artıyor diyebiliriz.” dedi..