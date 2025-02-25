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İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı!

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.02.2025 20:50
İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatinde giderek arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü. D-100 Karayolu Yenibosna mevkiinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.
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İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı!
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı!
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 80’e ulaştı!
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