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İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 70’lere çıktı

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 70’lere çıktı

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 09:19
Megakent İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 70’lere kadar çıktı. Trafikteki son durumu A Haber muhabiri Esra Akyürek canlı yayında anlattı.
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İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 70’lere çıktı
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